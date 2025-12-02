Sürüklenen göçmenleri sahil güvenlik ekipleri kurtardı

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında, yoğun yağmur altında motoru arızalanan ve denizde sürüklenen lastik botta bulunan 26 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, motoru arızalanan bir lastik botun sürüklendiği bilgisi üzerine harekete geçti. Botta bulunan 26 düzensiz göçmen, ekipler tarafından kurtarılarak karaya çıkartıldı. Düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edildi.