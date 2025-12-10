‘Kızım öldürüldü’

İzmir'in Karabağlar ilçesinde meydana gelen olayda 25 yaşındaki Ece Yılmaz'ın ölümünün cinayet olduğu iddia edildi. 27 Mayıs 2023'te Karabağlar'ın Ali Fuat Cebesoy Mahallesi'nde meydana gelen olayda hakkında uzaklaştırma kararı olan T.Y. (29), bir kafede garson olan eşi Ece Yılmaz'ı, evin mutfağındaki doğal gaz borusuna asılı halde ölü buldu.

İNTİHAR İHTİMALİ ZAYIF

Yapılan incelemeler sonrası ölüm polis kayıtlarına, intihar olarak geçti. Anne Halime Ocakdan, kızının ölümünün şüpheli olduğu gerekçesiyle konunun peşine bırakmadı. Ailenin avukatı Kubilay Buber ise Yılmaz'ın intihar etmediği ve cinayete kurban gittiği gerekçesiyle geçen hafta cuma günü savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Kubilay Buber, "Ece Yılmaz, evinde asılmış halde bulundu. Polis soruşturmasında eşi T.Y. hakkında intihara teşvik suçundan soruşturma yapılmış, herhangi bir bulgu ve delil elde edilmeyince takipsizlik kararı çıkmış.

Ailenin bana ulaşması sonrası suç duyurusunda bulunduk. Mevcut delillere göre olayın intihar olma ihtimalinin çok zayıf olduğunu, insan öldürme yönünde veriler elde ettik. İlk veri; asının türü itibariyle, bir insanın kendini bu şekilde asmasının mümkün olamayacağı yönündedir. İkinci veri ise elde edilen delillerde çevredeki eşyalarda kan gibi kalıntıların görülmemiş olmasıdır. Eşiyle arasında boşanma davasının bulunması ve T.Y. hakkında uzaklaştırma kararının bulunması gibi veriler de cinayetle ilgili ciddi kanaat uyandırmaktadır. Daha ileteceğimiz veriler olacak. Şüpheli ise önceden verdiği ifadede suçlamayı kabul etmiyor. Eşini intihara teşvik etmediği yönünde beyanı olmuş" dedi. Ece Yılmaz'ın annesi ev hanımı Halime Ocakdan, "Kızım devlet korumasındaydı. Olaydan 1 ay önce kızımı darbetmişti. Yoğun bakımda yattı. Cezasını çekmesini istiyorum. Kızım, 25 yaşında toprak altında nasıl çürüyorsa onlar da dört duvar arasında çürüsün. Kızımın ayakları yere değiyordu. Nasıl kendini asan bir insanın ayakları yere değer. Göz göre göre öldürüldü" diye konuştu.

'KOŞA KOŞA YAVRUMUN MEZARINA GİTTİM'

İzmir'de 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in 2022'de şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, sanık Cem Acar hakkında açılan ikinci dava, mevcut dosyayla birleştirildi. Acar için artık 'kasten öldürme' suçundan müebbet, ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan en az 10 yıl hapis isteniyor. Kararı değerlendiren Çiçek'in annesi Remziye Çiçek, "Kararı alınca koşa koşa kızımın mezarına gittim" dedi. Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için gittiği Bornova'dan bir daha geri dönmedi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlenen Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya Çiçek'in telefonu üzerinde bulunduğu için Kaya, gasp suçundan tutuklandı. Çiçek'in bindiği aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'EVLADIMIN YASINI TUTAMADIM'

Cem Acar için "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise "yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiçek ailesinin başvurusu sonrası Cem Acar, "kasten insan öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından tutuklandı. Yeni iddianamede Acar'ın eylemlerinin doğrudan kastla öldürme suçunu oluşturduğu ifade edilerek müebbet hapis ve uyuşturucu ticaretinden en az 10 yıl hapis cezası istendi. Bu dava mevcut dosya ile birleştirildi. Kararı değerlendiren Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi Remziye Çiçek, 3 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini söyledi. Çiçek, "Kararı alınca koşa koşa yavrumun mezarına gittim ve ona söyledim. 3 yıldır çok mücadele verdik. Bu olayın içinde başkalarının olduğunu da düşünüyorum. Hepsinin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Evladımın davasına koşturmaktan, yasını tutamadım. Bizim için yas, katillerin cezasını bulmasıyla başlayacak. Gül gibi, melek gibi kızımı kaybettim. Biz yaşamıyoruz" dedi.

BIÇAKLANAN KADIN DEHŞETİ ANLATTI

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşinin cinsel saldırısına direndiği için defalarca bıçaklanarak ağır yaralanan ve 6 gün yoğun bakımda kalan 2 çocuk annesi Elvan Özerdim, tutuklu yargılanan eşi Olcay Özerdim'in ceza davası çıkışında yaşadığı dehşet anlarını anlattı. Yaşadığı olayı korku dolu gözlerle yeniden yaşayarak anlatan Özerdim, "15 yıllık evlilik hayatım vardı. Eşimle anlaşamamazlıktan dolayı, alkol bağımlılığından dolayı mahkeme açıp boşanmaya karar vermiştim. Mayıs ayına kadar 'benimle boşanma' diye tehditlerde bulundu. İki defa daha önce boşanma davası açmıştım ama ölümden korktuğumdan dolayı boşayamamıştım. Sonrasında 3. boşanma davası sırasında başıma bu olay geldi. 'Çocuklarımız için' dedi ve kandırdı ve beni ayrıldığım eve götürdü" dedi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Eve gidişiyle dehşeti yaşayan genç kadın "Bana saldırdı. Sonrasında bıçak darbeleriyle onun isteğine karşılık vermediğim için öldürmeye çalıştı. 'Sen benim karımsın. Hala benimsin' dedi. Ama hiçbir şey zorunda değilim. İki koltuk altımdan, göğsüme, sonrasında da kaburga kemiklerime darbe aldım. Mideme, ciğerlerime geldi. Bıçak darbelerinin ardından 'Benim çocuklarım var' diye bağırdım ve sonra bıraktı. Sonrasını hatırlamıyorum. 6 gün yoğun bakımdaydım." Elvan Özerdim'in avukatı Yalçın Arcak ise "Karşı taraf kasten yaralama iddiasında bulunuyor. Beş bıçak darbesinin beşi de ölümcül darbeler. Tamamen öldürmeye yönelik hareket etmiştir. İnşallah yüksek bir ceza alacak ve gün yüzü görmeyecek" dedi. Mahkeme heyeti dosyadaki eksikliklerin tamamlanması ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı 24 Aralık Çarşamba Günü saat 10.00'a erteledi.