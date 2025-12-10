İzmir'de 18 yaşındaki Aslıhan Sinem Çiçek'in 2022'de şüpheli ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, sanık Cem Acar hakkında açılan ikinci dava, mevcut dosyayla birleştirildi. Acar için artık 'kasten öldürme' suçundan müebbet, ayrıca uyuşturucu ticareti suçundan en az 10 yıl hapis isteniyor. Kararı değerlendiren Çiçek'in annesi Remziye Çiçek, "Kararı alınca koşa koşa kızımın mezarına gittim" dedi. Aslıhan Sinem Çiçek, 26 Temmuz 2022'de iş görüşmesi için gittiği Bornova'dan bir daha geri dönmedi. Ege Üniversitesi Hastanesi'nde olduğunu belirlenen Çiçek, bir gün sonra hastanede yaşamını yitirdi. Çiçek'in ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada, Burak Kaya Çiçek'in telefonu üzerinde bulunduğu için Kaya, gasp suçundan tutuklandı. Çiçek'in bindiği aracın geçtiği noktaları inceleyen polis, Cem Acar'a ulaştı. Acar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burak Kaya için istenilen Adli Tıp raporunda kanında ve idrarında uyuşturucu madde tespit edildi. Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame İzmir 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

'EVLADIMIN YASINI TUTAMADIM'

Cem Acar için "nitelikli cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 19 yıla kadar, Burak Kaya için ise "yağma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Çiçek ailesinin başvurusu sonrası Cem Acar, "kasten insan öldürme" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından tutuklandı. Yeni iddianamede Acar'ın eylemlerinin doğrudan kastla öldürme suçunu oluşturduğu ifade edilerek müebbet hapis ve uyuşturucu ticaretinden en az 10 yıl hapis cezası istendi. Bu dava mevcut dosya ile birleştirildi. Kararı değerlendiren Aslıhan Sinem Çiçek'in annesi Remziye Çiçek, 3 yıldır adalet mücadelesi verdiklerini söyledi. Çiçek, "Kararı alınca koşa koşa yavrumun mezarına gittim ve ona söyledim. 3 yıldır çok mücadele verdik. Bu olayın içinde başkalarının olduğunu da düşünüyorum. Hepsinin en ağır cezayı almalarını istiyorum. Evladımın davasına koşturmaktan, yasını tutamadım. Bizim için yas, katillerin cezasını bulmasıyla başlayacak. Gül gibi, melek gibi kızımı kaybettim. Biz yaşamıyoruz" dedi.