İzmir’de sahte alkole geçit yok

TÜRKİYE genelinde sahte ve kaçak alkollü içkiyle mücadelede son iki haftada önemli operasyonlara imza atıldı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 17 ilde, alkollü içki kaçakçılığı ve sahteciliğine yönelik 2 haftadır operasyonlar düzenlendiğini belirtti. İzmir'de ise Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar, Buca, Bornova ve Karşıyaka ilçelerinde operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, 1252 litre taklit etiketli etil alkol, 123 şişe/litre kaçak ve sahte alkollü içki, içki şişelerine yapıştırılmak üzere hazırlanmış 1000 etiket ile içki yapımında kullanılan 100 aroma ele geçirildi. Yakalanan 10 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.