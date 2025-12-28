İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak 28 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri.... İzmir'de yaşanacak elektrik ve su kesintileri sabah saatleri itibarıyla araştırılıyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesintileri duyurdu. İşte bugün İzmir'de yaşanacak elektrik kesintileri...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK PAZAR
10:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Dernekli
Balcılar
Osmanlar
09:00 - 10:30
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu
10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıcuma
09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Birlik
Zafer
Koşukavak
10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan
09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı
Kavacık
09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
Küçükbahçe
09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler
Beşpınar
09:15 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Bahçearası
Kibar
Ören
10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Balaban
09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Umurbey
15:30 - 18:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk
11:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Ocaklı
Hürriyet
09:00 - 11:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi
09:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Tulum
10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Nohutalan
Kadıovacık
Barbaros
Birgi
Zeytinler
PLANLI KESİNTİ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ