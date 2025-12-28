İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak 28 Aralık Pazar

Son dakika İzmir haberleri... Bugün İzmir'de birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintileri yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik ilçe ilçe kesinti detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak? İşte 28 Aralık Pazar İzmir elektrik kesintisi detayları...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 28 ARALIK PAZAR

10:00 - 12:00
BAYINDIR / İZMİR
Dernekli
Balcılar
Osmanlar

09:00 - 10:30
BAYRAKLI / İZMİR
Mansuroğlu

10:00 - 16:00
BERGAMA / İZMİR
Aşağıcuma

09:00 - 13:00
BORNOVA / İZMİR
Birlik
Zafer
Koşukavak

10:00 - 12:00
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan

09:00 - 15:00
DİKİLİ / İZMİR
İsmetpaşa

09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Tırazlı
Kavacık

09:00 - 15:00
KARABURUN / İZMİR
Eğlenhoca
Küçükbahçe

09:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Sütçüler
Beşpınar

09:15 - 15:30
KİRAZ / İZMİR
Bahçearası
Kibar
Ören

10:00 - 13:00
KINIK / İZMİR
Balaban

09:00 - 17:00
KONAK / İZMİR
Umurbey

15:30 - 18:00
MENDERES / İZMİR
Tekeli Atatürk

11:00 - 14:00
MENEMEN / İZMİR
Tuzçullu

09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Limanreis

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Küçükavulcuk
Ocaklı
Hürriyet

09:00 - 11:00
SELÇUK / İZMİR
Belevi

09:00 - 11:00
TORBALI / İZMİR
Tulum

10:00 - 12:00
URLA / İZMİR
Nohutalan
Kadıovacık
Barbaros
Birgi
Zeytinler

