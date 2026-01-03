Meslek Fabrikası’nda sirke yapımına özel atölye

İZMIR Büyükşehir Belediyesi Meslek Fabrikası Özdere Kurs Merkezi, sağlık açısından pek çok faydası kanıtlanan sirkenin yapımı için özel bir atölye düzenledi. 60'ın üzerinde sirke çeşidi yapan Sevilay Feyizoğlu'ndan eğitim alan katılımcılar, doğal sirke yapımını öğrendi. Yemeklerde, salatalarda tatlandırıcı olarak kullanılan sirkenin tarihi yaklaşık 10 bin yıl öncesine dayanıyor. Antibakteriyel özelliği, kan basıncını düşürmesi, anti-diyabetik ve ağırlık kontrolüne olan etkisi ile sağlığa birçok olumlu etkisi bulunan sirke, farklı çeşitlerde yapılabiliyor.