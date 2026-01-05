Menemen’deki arkeolojik alan koruma altında

İzmir'in Menemen ilçesine bağlı Seyrek Mahallesi'nde, arkeolojik SİT sınırları içinde yapılan sondaj kazıları sırasında tespit edilen iki adet kayaya oygu (khamosorion) mezar, koruma altına alındı.

İzmir 2 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 17 Aralık 2025 tarihli toplantısında alınan kararla, söz konusu alanlar 1. derece arkeolojik SİT olarak tescil edildi. Uzmanlar, Geç Roma Dönemi'nde yaygın olarak kullanılan ana kayaya oyma mezar tiplerinin, bölgenin arkeolojik potansiyeline işaret ettiğini vurguladı.