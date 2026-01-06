İzmir onları unutmadı

İzmir'de, 5 Ocak 2017'de, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin ve seken merminin isabet ettiği mübaşir Musa Can, şahadetlerinin 9'uncu yıl dönümünde İzmir Adliyesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Törene Adalet Bakan Yardımcısı Niyazi Acar, AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir Valisi Süleyman Elban, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay, Hakimler ve Savcılar Kurulu Başkanvekili Fuzuli Aydoğdu, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan, İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Sekin'in ve Can'ın ailelerinin yanı sıra mesai arkadaşları ve çok sayıda kişi katıldı.

'KAHRAMAN OLMUŞTUR'

İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Ali Yeldan "O gün Fethi Sekin hiç tereddüt etmeden, hiç geri adım atmadan, canını bile bile ortaya koyarak bu saldırının önüne geçmiştir. O yalnızca görevini yapan bir polis memuru değil, o an adaletin kapısında duran bir kale, masum insanların önünde duran siper ve devletini savunan bir kahraman olmuştur. Musa Can ise her gün sessizce, büyük bir sorumlulukla sürdürdüğü görevini o gün de terk etmemiş, adalet hizmetinin görünmeyen ama vazgeçilmez neferi olarak şehadete yürümüştür. Onun duruşu adaletin yalnızca kararlarla, değil sadakatle, emekle ve sorumluluk bilinciyle ayakta durduğunu göstermiştir" dedi. İzmir İl Emniyet Müdürü Celal Sel de "İzmir Adliyesi'ni hedef alan hain saldırı karşısında görev bilinci ve cesaretiyle müdahale eden kahraman polisimiz Fethi Sekin ve silah arkadaşları büyük bir felaketi önlemiş, milletimizin gönlünde unutulmaz bir yer edinmiştir" dedi. Konuşmalardan sonra Kuran'ı Kerim okundu ve dualar edildi, adliye önündeki Fethi Sekin heykeli ve Sekin'in şehit düştüğü yere karanfil bırakıldı.