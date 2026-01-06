Süleyman düğümü Smyrna’da bulundu

İzmir Smyrna Antik Kenti'nde kazı ve restorasyon çalışmaları kesintisiz sürdürülüyor. Smyrna Agorası Kuzey Cadde'de yürütülen kazılarda yaklaşık 3x4 metre boyutlarında, iç içe geçmiş 12 köşeli panolarla bezeli mozaik taban bulundu.

Mozaiğin merkezinde yer alan "Süleyman düğümü" motifi dikkati çekti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Akın Ersoy, Smyrna'nın Büyük İskender'den sonra kurulan planlı bir kent olduğunu söyledi. Ersoy, şunları kaydetti: "Mozaiklerde koruyucu sembollerin kullanıldığını görüyoruz. Bu tür mekanlarda hasetlik, kıskançlık oluşmaması için bazı koruyucu semboller, ister bu tür mekanların girişinde isterse döşemelerinde kullanılıyor. 'Süleyman düğümü', buna güzel bir örnek olarak karşımıza çıkıyor. Eğer burası bir kamusal mekansa kenti ama bir konutsa o konutun sahibini koruyan semboller çünkü 'kem göz' diyoruz ya bunların o eve zarar vermemesi için bu sembollerin kullanıldığını biliyoruz" diye konuştu.