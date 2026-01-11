İzmir’in yolları köstebek yuvası

İzmir genelinde su, doğal gaz ve internet altyapı çalışmaları kapsamında kazılan yolların onarımının gecikmesi, yağışlı havalarda vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Ana arterlerde ve cadde üzerlerinde yapılan çalışmaların ardından asfaltlama yapılmayıp, kazılan yerlerin sadece kum veya toprakla doldurulması, yağmurun etkisiyle birleşince tehlike saçmaya başladı.

Yağışlarla birlikte yumuşayan ve çöken zeminlerde derin çukurlar oluşurken, bu çukurların yağmur suyuyla dolması hem yayalar hem de sürücüler için gizli bir tuzağa dönüşüyor. Su birikintisi nedeniyle derinliği fark edilemeyen çukurlar adeta köstebek yuvasına döndü. Sürekli sanayiye giderek alt takım ve süspansiyon tamiri yaptırmak zorunda kaldıklarını belirten vatandaşlar, artan tamir masrafları karşısında isyan etti. Kazılan yerlerin aylarca aynı şekilde bırakıldığını ifade eden İzmirli vatandaşlar, yolların bir an önce asfaltlanarak eski haline getirilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini talep etti.