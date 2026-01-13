Belediye otobüsü ile çarpışan minibüsün sürücüsü can verdi

İZMİR'İN Bornova ilçesinde,Otogar- Tınaztepe seferini yapan S.T. yönetimindeki belediye otobüsü ile B.K. kullandığı minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Sürücü koltuğunda sıkışan 23 yaşındaki B.K. yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazada belediye otobüsü şoförü T. ile araçtaki 7 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. T.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi. Bornova yönüne doğru araç kuyrukları oluşurken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.