Para nakil aracını soyanlar yakalandı

İZMİR Karabağlar'da, para nakil aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı soygun olayıyla ilgili yürütülen çalışmalarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Önceki akşam saat 23 sıralarında bir bankaya ait ATM'ye para ikmali yapan nakil aracına yönelen silahlı ve maskeli şahıslar, görevli personeli plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdi. Şüpheliler, görevlilere ait silah ve cep telefonlarını aldıktan sonra araçta ve ATM'de bulunan paraları alarak olay yerinden uzaklaştı. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameraları ve delilleri inceleyen polis ekipleri, soyguncuların kimliklerini tespit etti. Yapılan çalışmalar neticesinde C.M. (24), M.M. (27), F.A. (28), M.O.Ç. (20), A.F.G. (27) ve R.O. (27) yakalandı. Operasyonda çalınan paraların bir kısmı ile çok sayıda silah ele geçirildi.