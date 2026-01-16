İZMİR
'İN Bergama
ilçesinde, ana doğalgaz hattının büyük ölçüde tamamlanmasına ve birçok mahallede gaz arzının başlamasına rağmen, bazı mahalle ve sokaklar hâlâ doğal gaz hizmetine ulaşamadı. Özellikle SİT alanı statüsündeki tarihi bölgeler ile altyapı ve imar sorunları bulunan ara sokaklarda yaşayan vatandaşlar, 2026 kışına da kömür, tüp veya elektrikli sobalar ile girmek zorunda kalmanın endişesini yaşıyor. Bergama halkı; Bergama Belediyesi ve İzmir Doğalgaz yetkililerinden 2026 yatırım programında hızlı çözümler üretilmesini, merkez mahallelerdeki tüm ara sokakların eksiksiz şekilde doğal gaz şebekesine dahil edilmesini istedi.Bergama'da doğal gaz çıkmazı çözülemedi