TURKMALL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan: Kentin makus talihini değiştirmeye talibiz

TURKMALL Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mehmet Altunhan, "Kentsel dönüşüm alanında İzmir'de yapılacak çok iş var" dedi. Altunhan, TOKİ'den sonra en büyük kentsel dönüşüm projesi ile ilgili detayları Yeni Asır'a anlattı.

İHTİSAS MAHKEMELERİ

BEŞ yılda tüm İzmir'in makus kaderini değiştirmek için dev kentsel dönüşüm hareketinde taşın altına ellerini koymaya hazır olduklarını belirten Mehmet Altunhan, "Eskişehir başta olmak üzere birçok yerden kentsel dönüşüm için davet alıyoruz. Ancak biz tüm bilgi ve tecrübelerimizi önce İzmir için kullanmak istiyoruz. Tüm kentin çehresini değiştirmek için beş yıl içinde en büyük kentsel dönüşüm hamlesine imza atmak istiyoruz" dedi. Kentsel

dönüşümün önemine değinen Altunhan, "Dönüşüm çalışmaları sırasında tıkandığımız noktalardan biri uzlaşmazlıktır. Uzlaşmanın sağlanması için de açılan mahkemelerin, idari mahkeme formatından çıkarılarak kentsel dönüşüm ihtisas mahkemelerine çevrilmesi gerekmektedir. Bu adım, kentsel dönüşümün hızlanmasında önemli bir dönüm noktası olacaktır" dedi.