“Bir gün ölürsem tek bir katilim yoktur”

İzmir'in Buca ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Irmak Tuğ'u (33) 5 yerinden bıçaklayarak yaralayan Adem Tuğ'a verilen 3 yıl hapis cezası, istinaf mahkemesi tarafından onandı. Karara ilişkin Yeni Asır'a konuşan kadın "5 yerimden bıçaklayıp ceza almayan adam, yarın 10 yerimden de bıçaklar" derken avukatı Nevraz Sığın ise "3 yılın yatarı olmadığı için direkt açığa alınacak" dedi.

'KORKUYORUZ'

Konuya ilişkin konuşan Irmak Tuğ, karara tepki gösterdi. Tuğ hala tehdit edildiğine ve can güvenliğinin olmadığına dikkat çekerek "Çocuklarım annesiz kalmasın istiyorum" dedi. Talihsiz kadın yaşadığı korkuyu "5 yerimden bıçaklayıp ceza almayan adam, yarın 10 yerimden de bıçaklar. Olur da bir gün ölürsem benim bir tek katilim yoktur" sözleriyle ifade etti. Avukat Nevraz Sığın ise, "3 yılın bir yatarı yok. Direkt denetim verilecek hiç ceza almayacak" dedi.