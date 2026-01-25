İzmir elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrik yok? (25 Ocak güncel liste)

İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorusu araştırılıyor. Planlı çalışmalar kapsamında İzmir'in farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, kesintiden etkilenen mahalleler ve saat aralıkları merak ediliyor. Güncel İzmir elektrik kesintisi bilgileri haberimizde…
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK PAZAR
10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Arıkbaşı
Çiftçigediği
Karaveliler
Yakapınar
10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
İsmailli
13:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Atatürk
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik
09:00 - 14:00
GAZİEMİR / İZMİR
Irmak
14:30 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın
11:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal
Cumhuriyet
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak İstiklal
Ulucak Cumhuriyet
Kemalpaşa OSB
10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk
10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Zafer
Kazımpaşa
Gaybi
Camiikebir
Ahıhıdır
Tülbentli
Seydinnasrullah
Mermerli
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Emmioğlu
14:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül