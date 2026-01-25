İzmir elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrik yok? (25 Ocak güncel liste)

İzmir elektrik kesintisi: Hangi ilçelerde elektrik yok? (25 Ocak güncel liste)

Son dakika İzmir haberleri...İzmir elektrik kesintisi yaşayan ilçeler vatandaşlar tarafından araştırılıyor. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre, planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle birçok ilçede belirli saatler arasında elektrik kesintisi uygulanıyor. İşte 25 Ocak Pazar İzmir’de elektrik kesintisi olan ilçeler ve kesintinin bitiş saatleri…

İzmir'de elektrik kesintisi ne zaman bitecek? sorusu araştırılıyor. Planlı çalışmalar kapsamında İzmir'in farklı ilçelerinde elektrik kesintileri yaşanırken, kesintiden etkilenen mahalleler ve saat aralıkları merak ediliyor. Güncel İzmir elektrik kesintisi bilgileri haberimizde…

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 25 OCAK PAZAR

10:00 - 14:00
BAYINDIR / İZMİR
Kızılcaova
Arıkbaşı
Çiftçigediği
Karaveliler
Yakapınar

10:00 - 15:00
BERGAMA / İZMİR
Koyuneli
İsmailli

13:00 - 16:00
BORNOVA / İZMİR
Karacaoğlan

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Atatürk

09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Kazım Dirik

09:00 - 14:00
GAZİEMİR / İZMİR
Irmak

14:30 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Aydın

11:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
İstiklal
Cumhuriyet

10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Ulucak İstiklal
Ulucak Cumhuriyet
Kemalpaşa OSB

10:00 - 16:00
MENDERES / İZMİR
Oğlananası Atatürk

10:00 - 16:00
MENEMEN / İZMİR
Zafer
Kazımpaşa
Gaybi
Camiikebir
Ahıhıdır
Tülbentli
Seydinnasrullah
Mermerli

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Umurbey
Emmioğlu

14:00 - 18:00
TORBALI / İZMİR
Yedi Eylül

