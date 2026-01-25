İzmir’de karne sevinci buzda yaşandı

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Bornova Aşık Veysel Rekreasyon Alanı'nda yer alan Buz Sporları Salonu, yarıyıl tatilinde öğrencilerin buluşma noktası oldu. 19-23 Ocak tarihlerinde ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine ücretsiz hizmet veren tesiste, her gün 13.00-16.00 saatleri arasında seanslar düzenlendi. Türkiye'nin sayılı buz sporları tesisleri arasında yer alan salonda, uzman eğitmen ve antrenörler eşliğinde buz pateni deneyimi yaşayan binlerce öğrenci hem eğlendi hem de tatilin tadını çıkardı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görevli antrenör Yusuf Ceylan, "Başkanımız Dr. Cemil Tugay bu hizmeti çok önemsiyor. Günlük yaklaşık 1500 öğrencimiz karne hediyesi olarak buz pistimizden yararlanıyor. 13.00-14.00-15.00-16.00 seanslarımız var. Öğrencilerimiz tesisten ücretsiz yararlanarak yarıyıl tatilinin keyfini çıkarıyor" dedi. Buz pistinden yararlanan öğrenciler, hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Üniversite sınavına hazırlanan Sude Günlü, "Kardeşlerim ve arkadaşlarımla geldik. İlk başta zorlandım ama eğitmenler çok yardımcı oldu. Çok eğlendik" dedi. Kardeşiyle birlikte piste gelen Emiray Genç ise, "İzmir'de böyle bir tesisin olması çok güzel. Sürenin biraz daha uzamasını isterim. Çok keyifliydi" diye konuştu.