İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak 26 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak? İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ
10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy
10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3
09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Şirinkapı
Yaylacık
Kozağaç
Kuruçeşme
Atatürk
Akıncılar
İnkılap
Karaağaç
10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Ardıç
09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı
10:30 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
Oğlananası Atatürk
09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı
09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İnönü
Kuvvetli
Günlüce
10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
Yeşilköy
10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş