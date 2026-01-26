  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
Haberler İzmir İzmir'in bu ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak 26 Ocak Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün birçok ilçede uzun süreli elektrik kesintilerinin yaşanması bekleniyor. GDZ Elektrik bugüne ait planlı kesintileri duyurdu. Peki İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti olacak? İşte 26 Ocak Pazartesi İzmir elektrik kesintisi detayları...

HABER MERKEZİ

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ

10:00 - 16:00
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy

10:00 - 12:00
BAYRAKLI / İZMİR
Adalet

09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR
Evka 3

09:00 - 15:00
BUCA / İZMİR
Şirinkapı
Yaylacık
Kozağaç
Kuruçeşme
Atatürk
Akıncılar
İnkılap
Karaağaç

10:00 - 14:00
ÇEŞME / İZMİR
Ardıç

09:00 - 13:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Çamlı

10:30 - 17:00
MENDERES / İZMİR
Efemçukuru
Oğlananası Atatürk

09:00 - 17:00
NARLIDERE / İZMİR
Narlı

09:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
İnönü
Kuvvetli
Günlüce

10:00 - 16:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Akarca

09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR
Demirci
Yeşilköy

10:00 - 16:00
URLA / İZMİR
Yaka
Altıntaş

