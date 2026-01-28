19 yıl direksiyona oturamayacak

DÖNER BIÇAĞI iLE KOVALADI

İzmir'in Karabağlar ilçesinde trafikte tartıştığı sürücüyü önce demir sopayla darp eden, ardından döner bıçağıyla kovalayan saldırgan, yeni Trafik Yasası'nın en ağır yaptırımlarıyla karşılaştı. Olayın ardından yakalanan magandaya rekor para cezası kesilirken, ehliyeti tam 19 yıl süreyle iptal edildi.

48 YAŞINA KADAR YASAKLI

7 ayrı maddeden 35 bin 919 TL idari para cezası uygulanan İ.K'nın (29) sürücü belgesi ceza puanının dolması nedeniyle 2045'e kadar geri alınırken, araç trafikten men edildi. Ayrıca gözaltına alınan şahıs hakkında 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.