İzmirli babanın 2. evlat acısı

İzmir'in Buca ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında yaşamını yitiren Down sendromlu Eymen Ayaz Çalışkan'ın (11), 2010 yılında geçirdiği trafik kazasında ölen ağabeyi Enes Çalışkan'ın olaydan 4 yıl sonra yaşamını yitirdiği gün dünyaya geldiği ortaya çıktı.

'SON İSTEĞİNİ YAPAMADIM'

Baba Hasan Çalışkan (54), "Pazara yaya giderken virajı alamayan minibüs bize çarptı. Ben yaralandım, oğlum hayatını kaybetti. Eymen, Enes'in öldüğü gün 18 Nisan'da doğmuştu. Üzerine titriyorduk" dedi. Buca ilçesinde bir apartman dairesinde, 28 Ocak'ta yangın çıktı. Down sendromlu Eymen'in mahsur kaldığı yatak odasında hayatını kaybettiği belirlendi. Anne Emine Çalışkan'ın (54) yangın sırasında mutfakta olduğu, diğer çocuğuyla birlikte dışarı çıktığı ancak alevlerin kısa sürede büyümesi nedeniyle Eymen Ayaz'ı kurtaramadığı belirtildi. Ayrıca Eymen Ayaz'ın evde mum ve çakmakla oynadığı, yangının da bu nedenle çıktığı öne sürüldü. Baba Çalışkan, "Evledını kaybetmek çok acı. Eve nasıl geldiğimi hatırlamıyorum. Bir gün önce spor salonuna yazdıracaktım ancak özel durumu nedeniyle almadılar. Yangından yaklaşık yarım saat önce konuşmuştuk. Benden kola ve cips istemişti. Onun son dileğini yerine getiremediğim için üzgünüm" dedi.