İZSU duyurdu: İzmir'de bu ilçelerde su kesintisi yaşanacak | 2 Şubat Pazartesi

Son dakika İzmir haberleri...İZSU bugün İzmir'de yaşanacak su kesintilerinin detaylarını duyurdu. Peki İzmir'de bugün hangi ilçelerde su kesintileri yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte 2 Şubat Pazartesi İzmir su kesintisi detayı...

Planlı su kesintilerinin yaşandığı İzmir'de bugün bazı ilçelerde de su kesintileri yaşanması bekleniyor. İZSU ilçe ilçe su kesintilerinin detaylarını duyurdu. İşte bugün İzmir'de su kesintisi yaşanacak ilçeler...

İZMİR SU KESİNTİSİ 2 ŞUBAT PAZARTESİ

BORNOVA KAZIMDİRİK
02.02.2026 saat 15:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KEMALPAŞA SARIÇALI
GAZİEMİRFATİH02.02.2026 saat 14:18 ile 16:18 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARŞIYAKA DONANMACI
02.02.2026 saat 16:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR AKARCA
02.02.2026 saat 14:30 ile 17:30 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

TORBALI PANCAR
02.02.2026 saat 12:57 ile 16:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

