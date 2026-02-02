Ülkü Ocakları Bayındır’da gençleri bir araya getirdi

İZMİR'İN Bayındır ilçesinde Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından düzenlenen Sömestir Tatili Kamp Programı tamamlandı. Programın, gençlerin kişisel gelişimlerine katkı sağlamasının yanı sıra birlik, beraberlik ve sosyal dayanışma duygularını güçlendirdiği ifade edildi. Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç "Bu süreçte birlikte hareket ettik. Dilimizde, fikrimizde ve işlerimizde birlik vardı. Bu kamp; gençlerimizin bilgiyle, duruşla, disiplinle ve dava şuuruyla güçlendiği bir eğitim süreci oldu" diye konuştu.