‘Yağışlar böyle devam ederse su sorunumuz kalmayacak’

İZMİR'DE son günlerde etkisini artıran yağışlarla birlikte yüzde 0,14'e kadar düşen Tahtalı Barajı'nda aktif doluluk oranı yüzde 5,51 seviyesine çıktı. Kentin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan Tahtalı Barajı'nı ziyaret eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, yağışların devam etmesi halinde 2026 yılında İzmir'in su sorunu yaşamayacağını söyledi. Tugay, "Bizim için çok önemli olan Tahtalı Barajı'nda suyun çekildiği kulenin olduğu noktadayız. Başından itibaren hep tedbirli olalım diye planlar yaptık ve ona göre hareket ettik ama beklediğimiz yağışlar olursa önümüzdeki günlerde su kesintisi yapılmayacak. Ramazan ayında zaten suyu kesmeyelim diye bir karar vermiştik" dedi.