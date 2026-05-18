Çöp manzaralı İzmir

CHP'li belediyelerin yetersizliği ve eksiklikler nedeniyle hem işçiler hem de vatandaşlar mağdur oluyor. CHP'li belediyelerde süren maaş ve alacak krizi, ilçeler genelinde çöp yığınlarına neden oluyor. Çöp dağları ilçe halkının günlük yaşamını olumsuz etkilerken, caddelerden kötü kokudan dolayı vatandaşlar geçemez oldu. Konak ilçesindeki boş alana dökülen moloz ve çöpler, çevrede yaşayanların tepkisine neden oldu.

'ARTIK BİR ÖNLEM ALINMALI'

Eşrefpaşa Mahallesi Hacı Ali Efendi Caddesi'ndeki boş alanda patika yolun bir bölümü çöpler ve moloz yığınıyla kaplandı. İzmir Körfezi'nin kuş bakışıyla görülebildiği bölgedeki atıklar, kötü koku oluşturdu. Bölge sakinlerinden Şehmuz Takılmaz, yaptığı açıklamada, alana moloz ve çöp dökülmesinden rahatsız olduklarını söyledi. Kirliliği kabul etmediklerini ifade eden Takılmaz, "İnsan yaşıyor burada. Bu atıkları kim kabul eder? Yetkililer, burayı temizlesin. Levha koyarak önlem alsın" dedi. Takılmaz, alanın İzmir manzaralı olması nedeniyle turist de çektiğini ifade ederek, moloz ve çöplerin alana yakışmadığını belirtti.

BUCA'DA İSYAN SÜRÜYOR

BUCA Belediyesi çalışanları da greve gittikleri süre boyunca çöpleri toplamadı. Hala çöp kokuları vatandaşı rahatsız etmeye devam ederken belediye bu soruna bir çözüm bulmuyor. Mart ayında da temizlik işleri şantiyesinde biriken çöpler ve oluşan hijyen sorunları nedeniyle işçiler iş bırakma eylemi başlattı. DİSK Genel-İş İzmir 6 No'lu Şube tarafından yapılan açıklamada, insan sağlığını tehdit eden şartlar düzelene kadar şantiyeye giriş-çıkış yapılmayacağı duyuruldu. Konuya ilişkin DİSK Genel-İş İzmir 6 Nolu Şube tarafından yapılan basın açıklamasında, şantiyedeki durumun katlanılamaz boyutlara ulaştığı belirtildi.