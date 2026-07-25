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Haberler İzmir İzmir'de Atletizm Süper Ligi final yarışları heyecanı

İzmir'de Atletizm Süper Ligi final yarışları heyecanı

Atletizm Süper Ligi final yarışları, İzmir'de başladı. Süper Lig final yarışları, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

AA

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İzmir’de Atletizm Süper Ligi final yarışları heyecanı

İzmir Atatürk Stadı'nda düzenlenen organizasyonda, erkeklerde ve kadınlarda 8'er olmak üzere toplam 16 takım mücadele ediyor.

Süper Lig finallerinde Galatasaray, ENKA, Fenerbahçe, İstanbul Büyükşehir Belediyespor, TSK Spor Gücü Komutanlığı, Osmangazi Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor ve Kırıkkale Olimpik Spor Kulübü yer alıyor.

İzmir’de Atletizm Süper Ligi final yarışları heyecanı

Sırıkla atlama, çekiç atma, uzun atlama, gülle atma, disk atma, yüksek atlama, kısa, orta ve uzun mesafe koşuları ile engelli koşuların yer aldığı yarışların ardından dereceye giren takımlar belirlenecek.

Organizasyonu ilk sırada tamamlayan kulüpler, Avrupa Kulüpler Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak.

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