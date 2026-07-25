İzmir'in şifa deposu enginar! Mucizevi faydalarıyla sofraların vazgeçilmezi oldu

Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan enginar, Türkiye'de en kaliteli üretimin yapıldığı bölgelerin başında gelen İzmir'de yetişiyor. Özellikle Urla sakız enginarı ile ün kazanan kent, her yıl binlerce ton enginar üretimiyle hem iç pazara hem de ihracata katkı sağlıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan enginar, uzmanlar tarafından düzenli tüketilmesi önerilen sebzeler arasında yer alıyor. İşte galeri haberiniz için 8 dikkat çeken başlık...