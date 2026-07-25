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Haberler İzmir İzmir'in şifa deposu enginar! Mucizevi faydalarıyla sofraların vazgeçilmezi oldu

İzmir'in şifa deposu enginar! Mucizevi faydalarıyla sofraların vazgeçilmezi oldu

İzmir'in özellikle Urla, Karaburun, Seferihisar ve çevresinde yetişen enginar, lezzeti kadar sağlık üzerindeki olumlu etkileriyle de dikkat çekiyor. Antioksidan, lif, vitamin ve mineral bakımından zengin olan bu mucizevi sebze, karaciğerden sindirim sistemine kadar birçok alanda vücudu destekliyor. İşte İzmir'in simgelerinden biri haline gelen enginarın birbirinden önemli faydaları..

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Ege mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan enginar, Türkiye'de en kaliteli üretimin yapıldığı bölgelerin başında gelen İzmir'de yetişiyor. Özellikle Urla sakız enginarı ile ün kazanan kent, her yıl binlerce ton enginar üretimiyle hem iç pazara hem de ihracata katkı sağlıyor. Besin değeri oldukça yüksek olan enginar, uzmanlar tarafından düzenli tüketilmesi önerilen sebzeler arasında yer alıyor. İşte galeri haberiniz için 8 dikkat çeken başlık...

KARACİĞERİN EN BÜYÜK DOSTLARINDAN BİRİ

Enginarın içerdiği sinarin maddesi, karaciğer fonksiyonlarının desteklenmesine yardımcı oluyor. Safra salgısını destekleyerek sindirim sisteminin daha verimli çalışmasına katkı sağlayabiliyor.

SİNDİRİM SİSTEMİNİ DESTEKLİYOR

Yüksek lif içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini destekleyen enginar, uzun süre tok kalmaya yardımcı olurken sindirim sisteminin düzenli çalışmasına katkı sunuyor.

GÜÇLÜ BİR ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Serbest radikallerle savaşan antioksidan bileşenleri sayesinde hücrelerin korunmasına destek olan enginar, bağışıklık sisteminin güçlenmesine katkı sağlayabiliyor.

KALP SAĞLIĞINI DESTEKLİYOR

Lif ve bitkisel bileşenler bakımından zengin olan enginarın, kolesterol dengesinin korunmasına ve kalp-damar sağlığının desteklenmesine yardımcı olabileceği belirtiliyor.

KAN ŞEKERİNİN DENGELENMESİNE KATKI SAĞLAYABİLİR

Düşük glisemik yapısı ve yüksek lif oranı sayesinde kan şekerinin daha dengeli seyretmesine destek olabilecek besinler arasında gösteriliyor.

VİTAMİN VE MİNERAL DEPOSU

C vitamini, K vitamini, folat, magnezyum ve potasyum açısından zengin olan enginar, günlük beslenmeye önemli katkılar sunuyor.

DİYET YAPANLARIN FAVORİSİ

Düşük kalorili olmasına rağmen yüksek lif içeriği sayesinde uzun süre tokluk hissi sağlayan enginar, sağlıklı beslenme programlarında sıkça tercih ediliyor.

İZMİR'İN TARIMSAL DEĞERLERİNDEN BİRİ

Türkiye'de enginar üretiminin önemli merkezlerinden biri olan İzmir, özellikle Sakız enginarı ile öne çıkıyor. Urla başta olmak üzere birçok ilçede yetiştirilen enginar, hem bölge ekonomisine katkı sağlıyor hem de Ege mutfağının en özel lezzetleri arasında yer alıyor.

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