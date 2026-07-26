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İZMİR BARAJLARI SU SEVİYESİ 26 TEMMUZ PAZAR | TAHTALI BARAJI SU DURUMU
Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de barajların su seviyesi en çok merak edilenler arasında bulunuyor. Geçtiğimiz yaz kuruma noktasına gelen barajlarda bir yıllık değişim ne kadar oldu? Tahtalı Barajı su seviyesi ne kadar? İşte 26 Temmuz Pazar İzmir barajlarında son durum...
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İzmir'de barajların su seviyesi yükseldi mi? Tahtalı Barajı doldu mu? İşte 26 Temmuz Pazar İzmir barajlarında son durum...