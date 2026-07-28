SON DAKİKA: İzmir'de korkutan yangın! Rüzgar türbininde çıkan yangına havadan müdahale

SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ



Olay, Bergama ilçesine bağlı Koyuneli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgedeki bir rüzgar türbininde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Türbini saran alevler ve yükselen dumanlar çevrede ilginç görüntüler oluştururken, yangını fark eden vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.