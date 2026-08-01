Foça Belediye Başkanı Fıçı, partisinde kalıyor

CHP İzmir örgütünde belediye başkanları ve parti yöneticilerinin Yeni Parti'ye geçişleri devam ederken, Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı da siyasi geleceğine ilişkin kamuoyunun merakla beklediği açıklamayı yaptı. Foça'nın yaz aylarında nüfusu büyük ölçüde artan bir kent olduğuna vurgu yapan Fıçı, bu dönemde siyasi tartışmalardan çok kent hizmetlerine odaklanmayı öncelikli gördüğünü belirtti. Fıçı, mevcut durumda siyasi konumlarına ilişkin herhangi bir değişiklik bulunmadığını bildirdi. Fıçı, ilerleyen süreçte yeni bir karar alınması hâlinde Foça'nın yararını gözeterek kamuoyunu şeffaf biçimde bilgilendireceklerini belirtti.