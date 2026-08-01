  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS PAZAR | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS PAZAR | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 2 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, kesinti planını duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 2 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3777611

Pınarlı

09:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3777959

Doğanlar

09:00 - 13:00

Meriç

13:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3777512

Dedebaşı

13:00 - 15:00

KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3775434

Mehmet Akif Ersoy

09:00 - 16:00

KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3775620

Bademalan

10:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3777667

Cumhuriyet

09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3777721

Atatürk

Beyler

09:00 - 17:00

TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3777590

Adnan Menderes

09:00 - 17:00

TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3777490

Yazıbaşı

09:00 - 12:00

URLA / İZMİR Çalışma ID : 3776523

İçmeler

09:00 - 15:00

KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3777896

Yenişehir

09:00 - 17:00

ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3777732

Ahmet Taner Kışlalı

09:00 - 17:00

Maltepe

09:00 - 17:00

Şirintepe

09:00 - 17:00

GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3777781

Emrez

09:00 - 17:00

KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3777781

Aydın

09:00 - 17:00

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA