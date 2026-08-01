İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS PAZAR | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 14 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik, kesinti planını duyurdu. İzmir'in 14 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 2 Ağustos Pazar İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
BAYINDIR / İZMİR Çalışma ID : 3777611
Pınarlı
09:00 - 17:00
BORNOVA / İZMİR Çalışma ID : 3777959
Doğanlar
09:00 - 13:00
Meriç
13:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR Çalışma ID : 3777512
Dedebaşı
13:00 - 15:00
KEMALPAŞA / İZMİR Çalışma ID : 3775434
Mehmet Akif Ersoy
09:00 - 16:00
KINIK / İZMİR Çalışma ID : 3775620
Bademalan
10:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR Çalışma ID : 3777667
Cumhuriyet
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR Çalışma ID : 3777721
Atatürk
Beyler
09:00 - 17:00
TİRE / İZMİR Çalışma ID : 3777590
Adnan Menderes
09:00 - 17:00
TORBALI / İZMİR Çalışma ID : 3777490
Yazıbaşı
09:00 - 12:00
URLA / İZMİR Çalışma ID : 3776523
İçmeler
09:00 - 15:00
KONAK / İZMİR Çalışma ID : 3777896
Yenişehir
09:00 - 17:00
ÇİĞLİ / İZMİR Çalışma ID : 3777732
Ahmet Taner Kışlalı
09:00 - 17:00
Maltepe
09:00 - 17:00
Şirintepe
09:00 - 17:00
GAZİEMİR / İZMİR Çalışma ID : 3777781
Emrez
09:00 - 17:00
KARABAĞLAR / İZMİR Çalışma ID : 3777781
Aydın
09:00 - 17:00