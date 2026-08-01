Haberler İzmir İzmir pazarlarında kapış kapış satılıyor! Enginarın yaprağını bile atmayın İzmir pazarlarında kapış kapış satılıyor! Enginarın yaprağını bile atmayın Ege mutfağının baş tacı, İzmir tarlalarının yeşil mucizesi enginar sofralara şifa dağıtmaya devam ediyor. Bölge üreticisinin özenle yetiştirdiği ve uzmanların 'doğal karaciğer ilacı' olarak tanımladığı enginarın, vücuttan toksinleri söküp atan ve sindirimi sıfırlayan faydaları... HABER MERKEZİ









İzmir ve Ege bölgesinin simge lezzetlerinden biri olan enginar, zengin lif yapısı ve yüksek antioksidan içeriğiyle sağlık dağıtıyor. KARACİĞERİ ADETA SIFIRLIYOR&NBSP;

Enginar, içeriğindeki sinarin maddesi sayesinde karaciğer hücrelerinin kendini yenilemesini hızlandırır. Alkol, yağlı beslenme ve ilaç kalıntılarının yarattığı toksik birikimi vücuttan temizleyen en güçlü doğal destektir.





KÖTÜ KOLESTEROLÜN AMANSIZ DÜŞMANI

Aşırı yağlı beslenme sonucu yükselen LDL (kötü) kolesterolü düşürmede enginar birebirdir. Yapılan araştırmalar, düzenli enginar tüketiminin damar tıkanıklığı riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.



BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN PREBİYOTİK DEPOSU

İçerdiği yüksek lif ve inülin maddesi sayesinde sindirim sistemini düzenler. Şişkinlik, gaz ve kronik kabızlık sorunları yaşayanlar için bağırsak florasını iyileştiren doğal bir şifadır.