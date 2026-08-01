İzmir pazarlarında kapış kapış satılıyor! Enginarın yaprağını bile atmayın

İzmir ve Ege bölgesinin simge lezzetlerinden biri olan enginar, zengin lif yapısı ve yüksek antioksidan içeriğiyle sağlık dağıtıyor.
KARACİĞERİ ADETA SIFIRLIYOR&NBSP;
Enginar, içeriğindeki sinarin maddesi sayesinde karaciğer hücrelerinin kendini yenilemesini hızlandırır. Alkol, yağlı beslenme ve ilaç kalıntılarının yarattığı toksik birikimi vücuttan temizleyen en güçlü doğal destektir.
KÖTÜ KOLESTEROLÜN AMANSIZ DÜŞMANI
Aşırı yağlı beslenme sonucu yükselen LDL (kötü) kolesterolü düşürmede enginar birebirdir. Yapılan araştırmalar, düzenli enginar tüketiminin damar tıkanıklığı riskini önemli ölçüde azalttığını gösteriyor.
BAĞIRSAKLARI ÇALIŞTIRAN PREBİYOTİK DEPOSU
İçerdiği yüksek lif ve inülin maddesi sayesinde sindirim sistemini düzenler. Şişkinlik, gaz ve kronik kabızlık sorunları yaşayanlar için bağırsak florasını iyileştiren doğal bir şifadır.
KAN ŞEKERİNİ ANİDEN DÜŞÜRMEZ, DENGELER
Düşük glisemik indeksine sahip olan enginar, insülin direncini kırmaya yardımcı olur. Yemek sonrası yaşanan tatlı krizlerini ve kan şekerindeki ani dalgalanmaları engeller.
TANSİYON HASTALARINA MÜJDE: POTASYUM DEPOSU
Aşırı tuz tüketimi ve strese bağlı yüksek tansiyonu (hipertansiyon) dengelemek için harika bir potasyum kaynağıdır. Kan damarlarını gevşeterek kalp üzerindeki yükü hafifletir.
MİDE YANMASI VE HAZIMSIZLIĞA SON
Safra salgısını artırma özelliği sayesinde özellikle ağır yemeklerden sonra yaşanan mide ekşimesi, bulantı ve hazımsızlık hissini kısa sürede ortadan kaldırır.
CİLDİ GENÇLEŞTİRİR, PARLAKLIK VERİR
Vücuttaki ödemi ve toksinleri dışarı attığı için ciltte oluşan akne, sivilce ve mat görünümü engeller. Yüksek antioksidan kapasitesi ile erken yaşlanma belirtileriyle savaşır.
ZAYIFLAMAK İSTEYENLERİN GİZLİ SİLAHI
100 gramında neredeyse yok denecek kadar az kalori bulunan enginar, yüksek lif oranı sayesinde uzun süre tok tutar. Diyet listelerinin vazgeçilmez ödem atıcısıdır.
BÜYÜK HATA! YAPRAKLARINI SAKIN ATMAYIN
Enginarın en şifalı etken maddeleri (sinarin) göbeğinden ziyade yeşil yapraklarında bulunur! Yapraklarını kaynatıp suyunu içmek veya çayını yapmak karaciğer temizleme etkisini ikiye katlar.
NASIL TÜKETİLMELİ? HAYATİ PİŞİRME PÜF NOKTASI
Enginar soyulduğu an kararmaya başlar. Besin değerini kaybetmemesi için ayıklandıktan hemen sonra limonlu ve unlu suda bekletilmelidir. Şifasından tam yararlanmak için çok fazla pişirip vitaminlerini öldürmeden, zeytinyağlı olarak tüketilmesi tavsiye edilir.