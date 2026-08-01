İzmir’in ayakkabı üssü büyüyor

'REKABET EDİYORUZ'

Türk ayakkabısının dünya pazarındaki başarısının yalnızca fiyat avantajından kaynaklanmadığını vurgulayan Talay, en büyük güçlerinin kalite, özgün tasarım ve esnek üretim kabiliyetini aynı potada buluşturmaları olduğunu söyledi. Değişen moda trendlerine çok kısa sürede uyum sağlayabildiklerini belirten Talay, bu özelliğin Türk üreticisini küresel pazarda rakiplerinden ayıran en önemli avantajlardan biri olduğunu ifade etti.

50 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI

İzmir ayakkabı sektörünün kent ekonomisinin stratejik üretim alanlarından biri olduğunu belirten Talay, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 40 ila 50 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yaklaşık 5 bine yakın üretici, atölye, yan sanayi işletmesi ve toptancının faaliyet gösterdiği Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin, oluşturduğu üretim zinciriyle hem İzmir ekonomisine hem de Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunduğunu ifade etti.

HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK

YERLI taban, deri ve yan sanayi üretimindeki kalite artışının rekabet gücünü yükselttiğini ifade eden Talay, meslek liseleri ve üniversitelerle yürütülen iş birlikleri sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi. Avrupa'daki güçlü konumlarını korurken, Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu gibi yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirten Talay, önümüzdeki beş yılda daha çevreci, tamamen dijitalleşmiş, yüksek katma değer üreten ve kendi markalarıyla dünya vitrininde yer alan bir üretim merkezi olmayı amaçladıklarını ifade etti. Sürdürülebilir üretimin artık küresel ticaretin vazgeçilmez şartlarından biri olduğunu vurgulayan Talay, geri dönüştürülebilir malzemeler, çevre dostu üretim teknikleri ve yeşil dönüşüm yatırımlarının sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi. Devletin fuar, navlun ve tasarım desteklerinin ihracatçıya önemli katkı sağladığını belirten Talay, yeşil dönüşüm, enerji maliyetleri ve nitelikli istihdama yönelik teşviklerin artırılmasıyla Türk ayakkabı sektörünün küresel pazardaki payını daha da büyüteceğine inandıklarını sözlerine ekledi.



RAKAMLARLA İZMİR AYAKKABI SEKTÖRÜ

YAKLAŞIK 5 bine yakın firma ve iş yeri 40-50 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam 100-150 milyon dolar yıllık doğrudan ihracat ORTA vadeli hedef: 250 milyon dolar ihracat AVRUPA başta olmak üzere Rusya, Birleşik Krallık, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat