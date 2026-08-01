İzmir’in ayakkabı üssü büyüyor

Ege Ayakkabı Sanayicileri Derneği (EGEAYSAD) Başkan Yardımcısı ve Moda Hazır Giyim Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Talay, Yeni Asır'a yaptığı değerlendirmede, İzmir'in sadece Türkiye'nin değil, bölgenin de en güçlü ayakkabı üretim merkezlerinden biri olduğunu söyledi. Talay, güçlü üretim altyapısı, deneyimli iş gücü ve modern üretim anlayışı sayesinde İzmir'in hem iç pazarda hem de ihracatta önemli bir konuma sahip olduğunu belirterek, sektörün her geçen yıl katma değerini artırdığını ifade etti.
AVRUPA'DAN YOĞUN İLGİ
İzmir'de üretilen ayakkabıların başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere Rusya, Birleşik Krallık, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ihraç edildiğini belirten Talay, özellikle kalite standartlarının yüksek olduğu pazarlarda Türk ayakkabısının güçlü bir marka algısı oluşturduğunu söyledi. 2026 yılını küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen dengeli bir büyüme yılı olarak değerlendirdiklerini ifade eden Talay, mevcut pazarlardaki güçlerini korurken katma değerli ürün ihracatını artırmayı hedeflediklerini dile getirdi.
TEKNOLOJİ ÜRETİME GÜÇ KATTI
Ayakkabı sektöründe son yıllarda önemli bir dijital dönüşüm yaşandığını belirten Talay, CAD/ CAM sistemleri, üç boyutlu modelleme ve otomatik kesim teknolojilerinin üretim süreçlerini tamamen değiştirdiğini söyledi. "Dijitalleşme sayesinde üretimde hata oranı minimum seviyeye indi. Kalite standardımız yükseldi, fire azaldı ve dünya pazarlarına çok daha hızlı koleksiyon sunabilir hale geldik" diyen Talay, teknolojik yatırımların uluslararası rekabet gücünü artırdığını kaydetti.
'REKABET EDİYORUZ'
Türk ayakkabısının dünya pazarındaki başarısının yalnızca fiyat avantajından kaynaklanmadığını vurgulayan Talay, en büyük güçlerinin kalite, özgün tasarım ve esnek üretim kabiliyetini aynı potada buluşturmaları olduğunu söyledi. Değişen moda trendlerine çok kısa sürede uyum sağlayabildiklerini belirten Talay, bu özelliğin Türk üreticisini küresel pazarda rakiplerinden ayıran en önemli avantajlardan biri olduğunu ifade etti.
50 BİN KİŞİYE EKMEK KAPISI
İzmir ayakkabı sektörünün kent ekonomisinin stratejik üretim alanlarından biri olduğunu belirten Talay, sektörün doğrudan ve dolaylı olarak yaklaşık 40 ila 50 bin kişiye istihdam sağladığını söyledi. Yaklaşık 5 bine yakın üretici, atölye, yan sanayi işletmesi ve toptancının faaliyet gösterdiği Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nin, oluşturduğu üretim zinciriyle hem İzmir ekonomisine hem de Türkiye'nin ihracatına önemli katkı sunduğunu ifade etti.
HEDEF DÜNYA MARKASI OLMAK
YERLI taban, deri ve yan sanayi üretimindeki kalite artışının rekabet gücünü yükselttiğini ifade eden Talay, meslek liseleri ve üniversitelerle yürütülen iş birlikleri sayesinde sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücünü yetiştirmeye devam ettiklerini söyledi. Avrupa'daki güçlü konumlarını korurken, Afrika, Latin Amerika ve Uzak Doğu gibi yeni pazarlara açılmayı hedeflediklerini belirten Talay, önümüzdeki beş yılda daha çevreci, tamamen dijitalleşmiş, yüksek katma değer üreten ve kendi markalarıyla dünya vitrininde yer alan bir üretim merkezi olmayı amaçladıklarını ifade etti. Sürdürülebilir üretimin artık küresel ticaretin vazgeçilmez şartlarından biri olduğunu vurgulayan Talay, geri dönüştürülebilir malzemeler, çevre dostu üretim teknikleri ve yeşil dönüşüm yatırımlarının sektörün geleceğini şekillendireceğini söyledi. Devletin fuar, navlun ve tasarım desteklerinin ihracatçıya önemli katkı sağladığını belirten Talay, yeşil dönüşüm, enerji maliyetleri ve nitelikli istihdama yönelik teşviklerin artırılmasıyla Türk ayakkabı sektörünün küresel pazardaki payını daha da büyüteceğine inandıklarını sözlerine ekledi.
RAKAMLARLA İZMİR AYAKKABI SEKTÖRÜ
YAKLAŞIK 5 bine yakın firma ve iş yeri 40-50 bin kişilik doğrudan ve dolaylı istihdam 100-150 milyon dolar yıllık doğrudan ihracat ORTA vadeli hedef: 250 milyon dolar ihracat AVRUPA başta olmak üzere Rusya, Birleşik Krallık, Balkanlar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika'ya ihracat