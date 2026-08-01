Kunduracı ustanın umudu torunu

İzmir'in Tire ilçesinde, tarihi Kapalışarşı'da tam 43 yıldır aralıksız kundura imalatı ve tamirciliği yapan İbrahim Gülüm (65), bugüne kadar yetiştirdiği toplam 13 çırağının da mesleğini çeşitli nedenlerden dolayı sürdürmemesi nedeniyle radikal bir karar aldı. İlçede, kendisi gibi kundura imalat ve tamir ustaların sayısının çok azaldığını ifade eden Gülüm, 11 yaşındaki torunu Ensar Göbekli'yi yaz tatillerinde yanına çırak alarak yok olmaya yüz tutan mesleğini torununa öğretmeye başladı.

'ÇOK SEVİYORUM'

Kapalıçarşı'nın en mütevazı ve bir o kadar da tanınan esnaflarından biri olan Gülüm, "Mesleğimi çok seviyorum. Kundura imalatçılığı ve tamirciliği artık günümüzde yok olmanın eşiğine geldi. Tüketicinin genelde sanayi tipi ayakkabıları tercih etmesi nedeniyle zor günler yaşamaya başladık. Yine de çiftini ortalama bin 500 TL'den sattığım klasik deri ve kösele erkek ayakkabısı imalatından vazgeçmedim. İmalatın yanı sıra tamir işine de ağırlık verdim. İzmir'de tanınan ses sanatçıları arasından ünlü müşterilerim var. Tire'ye kadar gelip bana ayakkabı sipariş ediyorlar. Ancak 43 yıllık meslek hayatımda yetiştirdiğim toplam 13 çırağımın da hiçbiri mesleğimi sürdürmedi. Bu gerçekten beni çok üzdü. 65 yaşındayım daha ne kadar bu işi yaparım bilemiyorum" dedi.

'BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ'

11 yaşındaki torunu Ensar Göbekli'yi yaz tatillerinde yanına çırak alarak mesleğini ona öğrettiğini ifade eden Gülüm, "Ensar, 11 yaşında ve 7 sınıfa geçti. İki senedir yaz tatillerinde dede- torun birlikte çalışıyoruz. Başarılı bir öğrenci, büyüyünce jandarma subayı olmak istiyor. Belki bir gün ihtiyaç duyar diye mesleğimin tüm inceliklerini ona öğretiyorum. Eli bu işlere çok yatkın" diye konuştu.