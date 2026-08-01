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Haberler İzmir Kutuplarda gururlandık

Kutuplarda gururlandık

İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy’un geliştirdiği yerli ve taşınabilir hava kalitesi ölçüm kitleri, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi’ndeki bilimsel araştırmalarda test edildi. Kitler, zorlu kutup şartlarını başarıyla geçti

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Kutuplarda gururlandık

2025 TÜBİTAK 2204-D Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması'nda "Hava ve İklim" alanında Türkiye birincisi olan İzmir Fen Lisesi öğrencisi Barkın Özsoy'un geliştirdiği taşınabilir hava kalitesi ölçüm kitleri, zorlu bir testi daha başarıyla geçti. ÇEVRESEL VERİLERİ ÖLÇÜYOR

Projesiyle 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'ne katılmaya hak kazanan Özsoy, üç yabancı araştırmacı ve farklı disiplinlerden bilim insanlarıyla birlikte çalışmalar yürüttü. Kendi tasarımı olan üç farklı hava kalitesi ölçüm kitini kutuplardaki zorlu çevre şartlarında test eden Özsoy'un geliştirdiği sistem, hava kalitesini etkileyen temel gazlar, partikül maddeler ile sıcaklık ve nem gibi çevresel verileri ölçebilen taşınabilir bir yapıya sahip bulunuyor. Günlük kullanım, sağlık alanı ve farklı yaşam ortamlarına yönelik tasarlanan modüllerden oluşan sistem, düşük maliyetli, yüksek hassasiyetli ve erişilebilir hava kalitesi izleme çözümleri geliştirmeyi amaçlıyor.

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