Özel çocukların ritimlerini dev konserlere değişmedi

Ünlü piyanist ve eğitimci Belma Tiryaki, deneyimlerini ve başarılarını Yeni Asır'a anlattı. Tiryali ile sınıf sıralarından büyük sahnelere, kişisel hayatının en zorlu sınavlarından psikolojik derinliğiyle dikkat çeken yeni eseri "Narsist"e ve yapay zekâlı klibine uzanan ilham verici müzikal yolculuğunu konuştuk. Sanat, kimileri için sahnede parlayan ışıklardan, kimileri içinse bir sınıfta paylaşılan ilk notalardan ibarettir. Müziği yalnızca dinlenen bir melodi değil; insan hayatına dokunan, iyileştiren ve toplumsal farkındalık yaratan güçlü bir dil olarak gören Belma Tiryaki, bu isimlerden biri. İlkokul sıralarında öğretmeninin dikkatini çeken müzik yeteneğiyle başlayan yolculuğu; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi ile akademik bir derinlik kazandı. Yaklaşık 24 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik serüveninde, devlet okulundaki kalıpların ötesine geçerek İzmir'de kendi müzik merkezini kurdu; burada okul öncesinden özel gereksinimli bireylere kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Son dönemde söz ve bestesi kendisine ait olan, diyalogları ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken "Narsist" adlı eseri ve yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan vizyoner klibiyle adından söz ettiren Belma Tiryaki ile eğitimcilikten sahneye, hayatının en zor sınavlarından sanatının dönüşümüne uzanan ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdik.
Sizin için müzik ne zaman bir hobi olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine ve öğretmenlik hayaline dönüştü?
Öğretmenlik benim için aslında sonradan verilmiş bir karar veya meslek seçimi değildi; çocukluk hayalimdi. Çocuk yaşlarda sınıfta arkadaşlarıma şarkılar öğretmeye başladığım o an, bu tutkunun tohumları atılmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alıp ardından Güzel Sanatlar Eğitimi'ni tamamlayınca bu hayal akademik bir temele oturdu. Eğitimcilik ve sanatçılık benim dünyamda hiçbir zaman ayrı kulvarlar olmadı; aksine birbirini sürekli besleyen, hayatımı tamamlayan iki ana damar haline geldi.
İzmir'de kendi kurduğunuz müzik eğitim merkezinde özellikle otizm tanılı, özel gereksinimli çocuklarla yoğun çalışmalar yürütüyorsunuz. Müziğin bu çocukların hayatındaki dönüştürücü gücünü nasıl gözlemliyorsunuz?
Kalıpların ve belirli sınırların içinde kalmak istemediğim için devlet okulundaki görevimden ayrılıp İzmir'de kendi merkezimi kurdum. Özel gereksinimli ve otizmli çocuklarla çalışmak hayatımın tam merkezinde yer alıyor. Sanatın ve müziğin hiçbir engel tanımadığına kalpten inanıyorum. Onların dünyasında müzik, kelimelerin yetersiz kaldığı yerde muazzam bir iletişim dili oluyor. İnanın, otizmli bir öğrencimin hayatındaki ufacık bir gelişime, bir ritim yakalayışına tanıklık etmek, benim için dev bir sahnede dakikalarca süren alkışlar kadar değerli ve tatmin edici.
'BÜYÜK TEKLİFLERİ REDDETTİM'
İstanbul'dan profesyonel sahne teklifleri aldığınızı biliyoruz. O dönem bu teklifleri reddedip İzmir'de kalmak radikal bir karar mıydı?
Dışarıdan bakıldığında zor bir karar gibi görünebilir ama benim için ilkelerim ön plandaydı. Eğitimi yarım bırakmak istemedim ve o yıllarda sanat dünyasının getireceği yoğun, karmaşık tempoya hazır hissetmiyordum. Kendi çizgimden ve eğitimci kimliğimden taviz vermemek adına İzmir'de kalmayı seçtim. Bu süreçte İzmir'de festivallerde keman çaldım, konserlerde solistlik yaptım ve sahne tecrübemi kendi ritmimde olgunlaştırdım. Bugün geri dönüp baktığımda doğru yolda yürüdüğümü görüyorum.
Son eseriniz "Narsist", alışılagelmiş pop şarkı kalıplarının oldukça dışında. Şarkının arkasındaki hikâyeyi ve çıkış noktasını sizden dinleyebilir miyiz?
"Narsist" sadece bir şarkı değil, aslında bir toplumsal farkındalık projesi. Dijital platformlarda narsizm üzerine yapılan paylaşımlar ve çevremde bizzat şahit olduğum gerçek hayat hikâyeleri beni bu eseri yazmaya yöneltti. Narsistik ilişkilerde insanların yaşadığı o ağır duygusal süreçleri, kimseyi suçlamadan ama yaşanan psikolojik tabloyu tamamen görünür kılarak anlatmak istedim. Eser yayınlandıktan sonra dinleyicilerden "Sanki benim hikâyemi anlatmışsınız" şeklinde mesajlar almak benim için en büyük motivasyon oldu.
'EN ZOR SINAVIM ŞARKIMA YANSIDI'
Narsist'i kaleme aldığınız dönemin kişisel hayatınızda yaşadığınız zorluklar müziğinize nasıl yansıdı?
"Narsist"i yazdığım dönem ailece hayatımızın en zorlu sınavını verdiğimiz bir zamandı. Oğlumun yaşadığı ciddi bir sağlık problemi nedeniyle çok ağır ve duygusal bir süreçten geçiyorduk. Sanatçı yaşadığı duygulardan bağımsız hareket edemiyor; hayatın o yalın ve sert gerçekliği doğrudan eserlerinize sızıyor. Yaşadığımız bu büyük mücadele, şarkının ruhuna ve derinliğine çok doğrudan yansıdı. Gerçek duyguların ve yaşanmışlıkların müziğe çok daha güçlü bir ruh kattığına inanıyorum.
Şarkının klibi de en az eserin kendisi kadar konuşuldu. Hazır şablonlar yerine üretken yapay zekâ teknolojilerini kullanarak yenilikçi bir işe imza attınız. Yapay zekânın sanattaki yerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
Klip projesinde ses ve görsel sanatçısı Selçuk Güçer ile çalıştık. Standart yapay zekâ kalıpları yerine özel olarak geliştirdiğimiz yöntemleri ve farklı üretken yapay zekâ teknolojilerini bir araya getirdik. Ben yapay zekâyı kesinlikle sanatçının yerini alacak bir tehdit olarak görmüyorum. Aksine, onu "sanatçının elindeki yeni bir fırça" olarak tanımlıyorum. Teknoloji vizyonunuzu genişleten bir araç, ama ruhu veren yine insan ve onun duyguları.
'MÜZİĞİN GERÇEK KARŞILIĞI SAHNE'
Dijital platformlar şarkılarınızı milyonlara ulaştırıyor ancak siz canlı performansın yerinin ayrı olduğunu vurguluyorsunuz. Önümüzdeki dönem projelerinizde dinleyicileri neler bekliyor?
Dijital mecralar erişim açısından harika bir imkân sunuyor fakat benim için müziğin gerçek karşılığı her zaman sahnedir. Konser demek; dinleyiciyle aynı havayı solumak, göz göze gelmek ve o duyguyu anlık olarak birlikte yaşamak demek. Şu anda yeni eserler üzerinde çalışmaya devam ediyorum. Önümüzdeki dönemde hem yeni projelerle hem de dinleyicilerimle buluşacağım konser sahneleriyle tempomuzu artıracağız.
Hem sınıfta yüzlerce öğrenciye ışık olan bir öğretmen hem de sahnede duygularını özgürce ifade eden bir sanatçısınız. Bu iki kimlik birbirini nasıl tamamlıyor?
Öğretmenlik bana sabretmeyi, disiplini ve insanı derinden anlamayı öğretiyor. Sahne ise tüm bu biriktirdiğim duyguları özgürce dışa vurmama imkân sağlıyor. Öğrencilerimin gözlerindeki o ışık ve onlardan aldığım taze enerji, üretim sürecimdeki en büyük yakıtım. Eğitim ve sanat birbirini besleyen iki ayrı yol değil; hayatımı oluşturan aynı yolun iki güçlü, ayrılmaz parçası.