Haberler İzmir Özel çocukların ritimlerini dev konserlere değişmedi Özel çocukların ritimlerini dev konserlere değişmedi İzmir’de yüzlerce otizmli çocukların hayatına dokunan, özel bir müzik merkezi kuran piyanist ve eğitimci Belma Tiryaki, sanatın iyileştirici gücünü gazetemize anlattı. Tiryaki, “ Gelen tekliflere rağmen her zaman onlar için bir şeyler yapmak istedim” dedi İSMAİL HAKKI DOSTOĞLU









Ünlü piyanist ve eğitimci Belma Tiryaki, deneyimlerini ve başarılarını Yeni Asır'a anlattı. Tiryali ile sınıf sıralarından büyük sahnelere, kişisel hayatının en zorlu sınavlarından psikolojik derinliğiyle dikkat çeken yeni eseri "Narsist"e ve yapay zekâlı klibine uzanan ilham verici müzikal yolculuğunu konuştuk. Sanat, kimileri için sahnede parlayan ışıklardan, kimileri içinse bir sınıfta paylaşılan ilk notalardan ibarettir. Müziği yalnızca dinlenen bir melodi değil; insan hayatına dokunan, iyileştiren ve toplumsal farkındalık yaratan güçlü bir dil olarak gören Belma Tiryaki, bu isimlerden biri. İlkokul sıralarında öğretmeninin dikkatini çeken müzik yeteneğiyle başlayan yolculuğu; Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü ve Güzel Sanatlar Eğitimi ile akademik bir derinlik kazandı. Yaklaşık 24 yıldır sürdürdüğü eğitimcilik serüveninde, devlet okulundaki kalıpların ötesine geçerek İzmir'de kendi müzik merkezini kurdu; burada okul öncesinden özel gereksinimli bireylere kadar yüzlerce çocuğun hayatına dokundu. Son dönemde söz ve bestesi kendisine ait olan, diyalogları ve psikolojik derinliğiyle dikkat çeken "Narsist" adlı eseri ve yapay zekâ teknolojisiyle hazırlanan vizyoner klibiyle adından söz ettiren Belma Tiryaki ile eğitimcilikten sahneye, hayatının en zor sınavlarından sanatının dönüşümüne uzanan ilham verici bir söyleşi gerçekleştirdik.





Sizin için müzik ne zaman bir hobi olmaktan çıkıp bir yaşam biçimine ve öğretmenlik hayaline dönüştü? Öğretmenlik benim için aslında sonradan verilmiş bir karar veya meslek seçimi değildi; çocukluk hayalimdi. Çocuk yaşlarda sınıfta arkadaşlarıma şarkılar öğretmeye başladığım o an, bu tutkunun tohumları atılmıştı. Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda piyano eğitimi alıp ardından Güzel Sanatlar Eğitimi'ni tamamlayınca bu hayal akademik bir temele oturdu. Eğitimcilik ve sanatçılık benim dünyamda hiçbir zaman ayrı kulvarlar olmadı; aksine birbirini sürekli besleyen, hayatımı tamamlayan iki ana damar haline geldi.

İzmir'de kendi kurduğunuz müzik eğitim merkezinde özellikle otizm tanılı, özel gereksinimli çocuklarla yoğun çalışmalar yürütüyorsunuz. Müziğin bu çocukların hayatındaki dönüştürücü gücünü nasıl gözlemliyorsunuz? Kalıpların ve belirli sınırların içinde kalmak istemediğim için devlet okulundaki görevimden ayrılıp İzmir'de kendi merkezimi kurdum. Özel gereksinimli ve otizmli çocuklarla çalışmak hayatımın tam merkezinde yer alıyor. Sanatın ve müziğin hiçbir engel tanımadığına kalpten inanıyorum. Onların dünyasında müzik, kelimelerin yetersiz kaldığı yerde muazzam bir iletişim dili oluyor. İnanın, otizmli bir öğrencimin hayatındaki ufacık bir gelişime, bir ritim yakalayışına tanıklık etmek, benim için dev bir sahnede dakikalarca süren alkışlar kadar değerli ve tatmin edici.