İZMİR SU KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS PAZAR | İZSU DUYURDU

İzmir'de bugün su kesintisi hangi ilçelerde yaşanacak? İzmir'de sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...
İZMİR SU KESİNTİSİ 2 AĞUSTOS PAZAR
BERGAMA BAHÇELİEVLER
02.08.2026 saat 10:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA KEMAL ATATÜRK
02.08.2026 saat 10:45 ile 14:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
GAZİEMİR MENDERES
02.08.2026 saat 11:01 ile 13:01 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KEMALPAŞA MEHMET AKİF ERSOY, SÜTÇÜLER
02.08.2026 saat 10:20 ile 16:00 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK AZİZİYE, HASAN ÖZDEMİR, İMARİYE, VEZİRAĞA, 1.KADRİYE, 19 MAYIS, 2.KADRİYE
02.08.2026 saat 10:46 ile 12:46 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KONAK ALTINTAŞ, BARBAROS, ÇAHABEY, GÜNGÖR
02.08.2026 saat 10:31 ile 11:31 arasında yaklaşık 1 saat su kesintisi olacaktır.
URLA İÇMELER, TORASAN
02.08.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.