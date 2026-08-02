Jandarmanın bilim üssü delilleri tespit ediyor

İzmir Bölge Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, 9 ilden gelen delilleri ileri teknoloji ve bilimsel yöntemlerle inceleyerek adli süreçlere katkı sağlıyor. Aydın'da 2005 yılında faaliyete başlayan laboratuvar, artan ihtiyaç doğrultusunda 2025 yılında İzmir'deki yeni hizmet binasına taşındı. Tam donanımlı laboratuvar, İzmir, Manisa, Aydın, Denizli, Uşak, Isparta, Burdur, Muğla ve Antalya olmak üzere 9 ilin kriminal inceleme taleplerini karşılıyor.

İNCELEMELER YAPIYOR

Jandarma teşkilatının "bilim üssü" olarak nitelendirilen laboratuvarda el yazısı ve doküman, biyolojik, veri, ses, görüntü, kimyasal, iz, balistik ve parmak izi incelemeleri yürütülüyor. İzmir Bölge Jandarma Kriminal Laboratuvar Müdürü Binbaşı Gürdal Köse, alanında uzman personelle hizmet verdiklerini söyledi. Köse, "Şu an parmak izi, balistik ve el yazısı doküman incelemelerinde yerli ve milli yazılımlarımızı kullanıyoruz. Olabildiğince yazılımlarımızı yerli ve milli hale getirip faydalanarak bu incelemeleri yapmaya devam ediyoruz" dedi.