Çeşme’de kadın kooperatifinde yangın paniği yaşandı

İzmir
'in Çeşme
ilçesinde Rüzgarın Kadınları Kooperatifi (RÜKA), önceki gün sabaha karşı yangın tehlikesi atlattı. Elektrik aksamından kaynaklandığı belirtilen olayda, kooperatifin içindeki eşyalar is ve dumandan etkilendi. Sabaha karşı meydana gelen olayda, ev tipi buzdolabının fişinin eridiği, ardından buzdolabının motoru ve iç kısmında yanma başladığı belirtildi. İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri müdahalede bulunarak, içeride gerçekleşen yanmanın alevli bir yangına dönüşmesini önledi.