İZMİR BARAJLARI SU SEVİYESİ 3 AĞUSTOS | TAHTALI, GÖRDES BARAJI DOLDU MU?

İzmir barajlarında su seviyesi yükseldi mi? Tahtalı Barajı su seviyesi ne kadar oldu? İZSU güncel verileri duyurdu. İşte İzmir barajlarında son durum...