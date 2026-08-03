Haberlerİzmir İZMİR BARAJLARI SU SEVİYESİ 3 AĞUSTOS | TAHTALI, GÖRDES BARAJI DOLDU MU?
İZMİR BARAJLARI SU SEVİYESİ 3 AĞUSTOS | TAHTALI, GÖRDES BARAJI DOLDU MU?
İzmir haberleri... İzmir barajları su seviyesi yakından takip ediliyor. İzmir'in can damarı olan Tahtalı Barajı'nın su seviyesi ne kadar oldu? İzmir'in barajlarında ne kadar su var? İşte İZSU verilerine göre 3 Ağustos Pazartesi İzmir barajları su seviyesi....
HABER MERKEZİ
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İzmir barajlarında su seviyesi yükseldi mi? Tahtalı Barajı su seviyesi ne kadar oldu? İZSU güncel verileri duyurdu. İşte İzmir barajlarında son durum...