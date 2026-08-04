İşletmelerin kabusu haraç çetesine baskın

İzmir merkezli 3 ilde 38 farklı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda 2'si İstanbul, 1'i Ankara'da olmak üzere 28 kişi suç örgütü üyeliği iddiasıyla gözaltına alındı. Adreslerde bulunamayan 19 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların sürdüğü ifade edildi. Elebaşılığını Hüseyin Enç'in yaptığı, İzmir'de birçok ilçede faaliyet gösteren suç örgütünün Barış Boyun liderliğindeki bir örgütle de bağlantısını da kullanarak, farklı işletmelerin ortaklıklarını silah ve örgüt baskısıyla ele geçirdiği, mağdurları haraç vermeye zorladığı ve suçtan elde edilen gelirlerin örgüt yöneticilerinin aile yakınlarına ait banka hesaplarına aktardığı tespit edildi.

18 AYRI SUÇ EYLEMİ

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 184 fişek, 11 tüfek, 100 kartuş, farklı şahıslar adına düzenlenmiş çek ve senetler ile bir miktar uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirildi. Şüphelilerin farklı suç eylemlerine karıştıkları değerlendirildi.

ÖRGÜT ÜYESİ KAÇIRILMIŞ

Örgüt üyelerinin iş insanlarını yurt dışı numaralarından tehdit ederek para talep ettiği, şirket ve mal varlıklarını baskıyla ele geçirdiği, iş yerlerini kurşunlattığı, silahlı saldırı girişimlerinde bulunduğu ve bazı kişileri şirket ortaklıklarından zorla çıkardığı belirlendi. Dosyada ayrıca otel ve otomotiv şirketi sahiplerinden yüksek miktarda haraç istendiği, çeklere el konulduğu, gayrimenkullerin tehdit yoluyla devralındığı, kişiler arasındaki anlaşmazlıklara müdahil olunarak örgütün korkutucu gücü kullanılıp haksız kazanç sağlandığı yönünde bulgulara ulaşıldı. Örgütün açık ceza infaz kurumunda bulunan bir örgüt üyesini farklı tarihlerde iki kez kaçırdıkları yönünde bulgular da elde edildi.