İZMİR SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAAT SULAR AKMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İZSU paylaştı. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 4 Ağustos İzmir su kesintisi...
ALİAĞA - B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN - 04.08.2026 saat 08:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.
FOÇA - CUMHURİYET, KOZBEYLİ - 04.08.2026 saat 07:48 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - BOZYAKA - 04.08.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - GAZİ, İSTİKLAL - 04.08.2026 saat 09:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.
SEFERİHİSAR - AKARCA, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, SIĞACIK, TEPECİK - 04.08.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.