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Haberler İzmir İZMİR SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAAT SULAR AKMAYACAK

İZMİR SU KESİNTİSİ 4 AĞUSTOS | İZSU DUYURDU: İZMİR'DE 8 SAAT SULAR AKMAYACAK

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün saatler su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesinti yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 4 Ağustos İzmir su kesintisi...

HABER MERKEZİ

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Son dakika İzmir haberleri... İZSU paylaştı. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 4 Ağustos İzmir su kesintisi...

ALİAĞA - B.HAYRETTİN PAŞA, FATİH, MİMAR SİNAN - 04.08.2026 saat 08:26 ile 12:26 arasında yaklaşık 4 saat su kesintisi olacaktır.

FOÇA - CUMHURİYET, KOZBEYLİ - 04.08.2026 saat 07:48 ile 11:00 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR - BOZYAKA - 04.08.2026 saat 09:24 ile 11:24 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN - GAZİ, İSTİKLAL - 04.08.2026 saat 09:16 ile 12:16 arasında yaklaşık 3 saat su kesintisi olacaktır.

SEFERİHİSAR - AKARCA, CAMİKEBİR, ÇOLAK İBRAHİM BEY, HIDIRLIK, SIĞACIK, TEPECİK - 04.08.2026 saat 09:00 ile 17:00 arasında yaklaşık 8 saat su kesintisi olacaktır.

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