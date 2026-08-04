İzmir'de rüşvet operasyonu! CHP’li Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek ile sevgilisinin mesajları ortaya çıktı

Son dakika İzmir haberleri... İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Menderes Belediyesi'nin yapmış olduğu usulsüzlükler ile ilgili M.Y. isimli verdiği ihbar dilekçesi dikkate alındı.

Menderes Belediyesi'nin yapı kullanım izni, inşaat ruhsatı, imar durumu değişikliği vb. ile ilgili ihbar dilekçesinde sosyal medyaya da yansıyan yazışmaların, görevlendirilen bilirkişi heyetinin raporu doğrultusunda usulsüzlükler ile örtüştüğü tespit edildi.

"PARAYI ŞOFÖRÜM ÜZERİNDEN ALIYORUM"

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek'in sosyal medyaya yansıyan yazışmalarında, "Sen merak etme bebeğim. Herkes beni saf zannediyor ama ben …Geçenlerde Rüzgar (Belediye Başkan Yardımcısı) birkaç iş adamından para aldı. Benim payıma düşeni almadım.

Şoförüm Tolga'ya aldırttım. Ben kendim almıyorum Tolga'nın üstünden alıyorum" cümleleri ile örgütlü olarak rüşvet suçunu diğer şüpheliler ile birlikte işledikleri belirlendi. Dosya kapsamında bulunan tüm şüphelilerin menfaat ve çıkarlar doğrultusunda Rüşvet, İrtikap, Resmi Belgede Sahtecilik, Görevi Kötüye Kullanma, İmar Kirliliğine Neden Olma suçlarını hiyerarşik bir yapı çerçevesinde işledikleri ve İmar Müdürü İbrahim Yalça'nın çözümlenmiş ses kayıtları ile de doğrulandı.