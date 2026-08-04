Kooperatif davası sanığı başkan yardımcısı oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON'a yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında "ihaleye ve edimin ifasına fesat karıştırma" ve "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla 158 gün tutuklu kaldıktan sonra tahliye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı, Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı oldu. 2000'li yılların başlarından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde görev yapan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi önceki dönem başkanı Tunç Soyer döneminde yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandıktan 158 gün sonra tahliye olan İzmir Büyükşehir Belediyesi eski Genel Sekreteri Barış Karcı, Torbalı Belediyesi'ne transfer oldu. Karcı, Torbalı Belediyesi Başkan Yardımcısı olarak görev yapacak. Karcı 2000'li yıllarında başında girdiği Büyükşehir Belediyesi'nde 2004- 2019 arasında çeşitli daire başkanlıklarında görev yaptı. 2019'da Genel Sekreter Yardımcısı, 2021'de ise Genel Sekreter oldu. Tunç Soyer döneminde kentsel dönüşüm, altyapı ve ulaşım projelerine liderlik etti.