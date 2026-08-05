Bakan Yumaklı’dan İzmir’e yangın uyarısı

'GÜCÜMÜZ DUYARLILIĞIMIZ'

Bakan Yumaklı, "Lütfen bu süreçte ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım. Kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım. Anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım. En ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirelim. Yeşil Vatanımızı korumak için tüm ekiplerimizle sahadayız. Ama unutulmamalıdır ki en büyük gücümüz vatandaşlarımızın duyarlılığı ile yangın çıkmasını önlemektir. Devletimizin tüm imkanları ve orman kahramanlarımızın fedakar mücadelesi kararlılıkla sürerken; bu kritik günlerde tedbiri elden bırakmıyor, ortak evimiz doğamıza hep birlikte sahip çıkıyoruz" ifadelerini kullandı. Muğla Valiliği'nden de şiddetli rüzgar ve yangın riski konusunda açıklama yapıldı. Muğla Valiliği, hava sıcaklıklarının yükselmesi ve şiddetli rüzgarın etkisiyle orman yangını riskinin kritik seviyeye ulaştığını belirterek vatandaşlara önemli uyarılarda bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, meteorolojik verilere göre Çanakkale, Balıkesir, Bursa, İzmir ve Manisa olmak üzere kıyı bölgelerinde kuvvetli rüzgar beklendiği, bunun da orman yangınları açısından büyük risk oluşturduğu ifade edildi.