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Haberler İzmir ESHOT duyurdu: GDZ Elektrik çalışma başlatıyor! O hatta güzergah değişikliği!

ESHOT duyurdu: GDZ Elektrik çalışma başlatıyor! O hatta güzergah değişikliği!

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT'tan Karabağlar'da toplu taşıma kullananlara geçici güzergâh uyarısı geldi. Altyapı çalışmaları nedeniyle 873 No’lu Yenitepe Evleri–Fahrettin Altay Aktarma Merkezi hattında geçici güzergâh değişikliğine gidilecek.

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... ESHOT Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Karabağlar'da toplu ulaşımı kullanacak vatandaşları uyardı.

GDZ ELEKTRİK ÇALIŞMA YAPACAK

GDZ Elektrik AŞ tarafından Karabağlar ilçesi 3947 Sokak'ta gerçekleştirilecek altyapı çalışmaları nedeniyle 873 No'lu Yenitepe Evleri–Fahrettin Altay Aktarma Merkezi hattının güzergâhında geçici düzenleme yapılacak.

O DÖRT DURAK HİZMET DIŞI KALACAK

Güzergâh değişikliği, 5 Ağustos 2026 Çarşamba günü saat 09.00 ile 18.00 arasında uygulanacak.

Çalışmalar süresince;

TOKİ Evleri, Asmalı, Çöp Fabrikası, Uzundere Mezarlığı ve Nasrettin Hoca Parkı durakları hizmet veremeyecek.

ESHOT, yolcuların mağduriyet yaşamamaları için seyahatlerini geçici güzergâh düzenlemesini dikkate alarak planlamalarını istedi. Düzenlemeye ilişkin ayrıntılı bilgilere ESHOT'un resmi internet sitesi üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.

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