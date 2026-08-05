İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...
İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI
ALİAĞA / İZMİR
Bozköy, Şehitkemal,Hacıömerli
10:00 - 16:00
BAYINDIR / İZMİR
Balcılar
09:00 - 17:00
BERGAMA / İZMİR
Pirveliler, Avunduk
09:00 - 15:00
Çobanlar
14:00 - 18:00
ÇEŞME / İZMİR
Şifne
09:00 - 17:00
DİKİLİ / İZMİR
Cumhuriyet
09:00 - 15:00
FOÇA / İZMİR
Ilıpınar
09:00 - 17:00
KARŞIYAKA / İZMİR
Şemikler
01:00 - 06:00
Bahriye Üçok
10:00 - 12:00
KEMALPAŞA / İZMİR
Bayramlı
09:00 - 17:00
KİRAZ / İZMİR
Cevizli
09:30 - 17:30
MENEMEN / İZMİR
Değirmendere, Görece
09:00 - 15:00
29 Ekim
10:00 - 16:00
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ertuğrul, Güney, Hamam, Değirmendere
09:00 - 17:00
SEFERİHİSAR / İZMİR
Bengiler, Cumhuriyet
09:00 - 15:00
TİRE / İZMİR
Kahrat, Kireli, Kürdüllü, Peşrefli
09:00 - 14:00
TORBALI / İZMİR
Çamlıca, 19 Mayıs
09:00 - 17:00
URLA / İZMİR
Atatürk
09:30 - 17:30
BUCA / İZMİR
Zafer
10:00 - 17:00
BALÇOVA / İZMİR
Fevzi Çakmak
10:00 - 13:00
ÇİĞLİ / İZMİR
Balatçık, Çağdaş, Küçük Çiğli, Egekent, Köyiçi
09:00 - 17:00
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Yalı
09:00 - 13:00
KARABAĞLAR / İZMİR
Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok
09:00 - 17:00