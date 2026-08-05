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Haberler İzmir İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ 6 AĞUSTOS PERŞEMBE | GDZ ELEKTRİK DUYURDU: İZMİR'İN 20 İLÇESİNDE KESİNTİ PLANI

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik ilçe ilçe duyurdu. İzmir'in 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... GDZ Elektrik duyurdu. İzmir'in 20 ilçesinde elektrik kesintisi yaşanacak. Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 6 Ağustos Perşembe İzmir elektrik kesintisi planı...

İZMİR ELEKTRİK KESİNTİSİ PLANI

ALİAĞA / İZMİR

Bozköy, Şehitkemal,Hacıömerli
10:00 - 16:00

BAYINDIR / İZMİR

Balcılar
09:00 - 17:00

BERGAMA / İZMİR

Pirveliler, Avunduk
09:00 - 15:00

Çobanlar
14:00 - 18:00

ÇEŞME / İZMİR

Şifne
09:00 - 17:00

DİKİLİ / İZMİR

Cumhuriyet
09:00 - 15:00

FOÇA / İZMİR

Ilıpınar
09:00 - 17:00

KARŞIYAKA / İZMİR

Şemikler
01:00 - 06:00

Bahriye Üçok
10:00 - 12:00

KEMALPAŞA / İZMİR

Bayramlı
09:00 - 17:00

KİRAZ / İZMİR

Cevizli
09:30 - 17:30

MENEMEN / İZMİR

Değirmendere, Görece
09:00 - 15:00

29 Ekim
10:00 - 16:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Ertuğrul, Güney, Hamam, Değirmendere
09:00 - 17:00

SEFERİHİSAR / İZMİR

Bengiler, Cumhuriyet

09:00 - 15:00

TİRE / İZMİR

Kahrat, Kireli, Kürdüllü, Peşrefli
09:00 - 14:00

TORBALI / İZMİR

Çamlıca, 19 Mayıs
09:00 - 17:00

URLA / İZMİR

Atatürk
09:30 - 17:30

BUCA / İZMİR

Zafer
10:00 - 17:00

BALÇOVA / İZMİR

Fevzi Çakmak
10:00 - 13:00

ÇİĞLİ / İZMİR

Balatçık, Çağdaş, Küçük Çiğli, Egekent, Köyiçi
09:00 - 17:00

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Yalı
09:00 - 13:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Ali Fuat Cebesoy, Bahriye Üçok
09:00 - 17:00

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