Haberler İzmir İzmir'de faciadan dönüldü! Bir anda alev aldı: Sürücü son anda... İzmir'de faciadan dönüldü! Bir anda alev aldı: Sürücü son anda... Son dakika İzmir haberleri... İzmir’de hareket halindeki bir otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Korku dolu anların yaşandığı olayda, sürücü ve çevredeki vatandaşların müdahalesiyle ilgili ekipler sevk edildi. İHA









Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de seyir halindeki bir otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrası araç kullanılamaz hale gelirken, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.

Olay, İzmir-Aydın Karayolu Buca mevkiinde bugün saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan bir otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenle alev aldı. Araçtan yükselen dumanları fark eden sürücü, aracını yol kenarına çekerek durdurdu. Alevler kısa sürede büyürken, zaman zaman otomobilden patlama sesleri yükseldi.