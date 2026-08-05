İzmir’de korku dolu anlar! Sürüklenen balıkçı teknesinden...

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında motor arızası nedeniyle sürüklenen balıkçı teknesine ekipler müdahale etti. Teknede bulunan 4 kişi kurtarılırken, olayla ilgili çalışma başlatıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Karaburun açıklarındaki balıkçı teknesinin motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye sahil güvenlik botu sevk edildi.
Teknedeki 5 kişiden 4'ü kurtarılarak Karaburun Sahil Güvenlik İskelesi'ne ulaştırıldı.
Balıkçı teknesinin, taşıtta kalan kaptan tarafından bulunduğu bölgeden kurtarılacağı bilgisinin alındığı ifade edildi.