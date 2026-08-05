İzmir'in meşhur inciri tezgahlara indi! Fiyatı olay oldu

İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çapak Mahallesi'nin geçim kaynaklarından biri olan Bardacık incirinde hasat heyecanı yaşanıyor. İncir için sabahın erken saatlerinden itibaren tarlaya gelen işçiler, sıcaklar bastırmadan incirleri topluyor. İnce kabuğu ve tatlı yapısı olan incir için hummalı bir şekilde çalışan işçiler, topladıkları ürünleri daha sonra da boyutlarına göre ayırarak iç piyasaya gönderiyor. Dondurulan incirler ise yurt dışına ihraç ediliyor. Temmuz ayında başlayıp eylül ayına kadar hasadı süren incirin fiyatı tarlada 150-200 TL arasında seyrederken, pazarda ise bu fiyat 350 TL'ye kadar çıkıyor.





"BU SENE REKOLTE İYİ"



Çapak Mahallesi Muhtarı Hüseyin Hascanlı, "Dünya çapında bir üne sahip olan, Çapak Bardacık incirimizin bir sürü özelliği var. İçinin kırmızı ve dolgun olması, meyvenin iri yapısı ve her şeyden önce tamamen organik olması bu özelliklerin başında geliyor. Yenilenen alanlarla birlikte yaklaşık 300-350 dönüm civarında Bardacık ağacımız var. Bu sene rekolte iyi. Geçen seneye kıyasla biraz daha artış var. Ancak işçi bulma, toplama güçlüğü gibi birtakım sıkıntılarımız da var" dedi.



9 Temmuz'da Bardacık İnciri Festivali'nin olduğunu ifade eden Hascanlı, "Herkesi Torbalı'nın Çapak Köyü'ne bekliyoruz. Nasip olursa Torbalı Çapak Mahallesi olarak ilk coğrafi işareti alacağımız Bardacık İnciri Festivali'ne tüm Türkiye davetlidir" diye konuştu.