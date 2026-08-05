İZSU DUYURDU: İZMİR SU KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS | İzmir'de 6 saat sular akmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İZSU paylaştı. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Ağustos İzmir su kesintisi...
İZMİR GÜNCEL SU KESİNTİSİ PLANI
ALİAĞA - B.HAYRETTİN PAŞA 05.08.2026 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
BAYRAKLI - OSMANGAZİ 05.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
DİKİLİ - İSMETPAŞA, SALİMBEY 05.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KARABAĞLAR - BAHAR, GÜLYAKA 05.08.2026 saat 09:36 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
İHSAN ALYANAK, PEKER 05.08.2026 saat 09:19 ile 11:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.
KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL 05.08.2026 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.
MENEMEN - CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 05.08.2026 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.