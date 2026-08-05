  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler İzmir İZSU DUYURDU: İZMİR SU KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS | İzmir'de 6 saat sular akmayacak

İZSU DUYURDU: İZMİR SU KESİNTİSİ 5 AĞUSTOS | İzmir'de 6 saat sular akmayacak

Son dakika İzmir haberleri... İzmir'de bugün saatler su kesintisi yaşanacak. İZSU, kesinti yaşanacak bölgeleri açıkladı. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde ve mahallelerde su kesintisi olacak? İşte 5 Ağustos Çarşamba İzmir su kesintisi...

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi:

Son dakika İzmir haberleri... İZSU paylaştı. İzmir'de saatlerce sular akmayacak. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek? Hangi ilçelerde kesinti yaşanacak? İşte 5 Ağustos İzmir su kesintisi...

İZMİR GÜNCEL SU KESİNTİSİ PLANI

ALİAĞA - B.HAYRETTİN PAŞA 05.08.2026 saat 09:14 ile 11:14 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

BAYRAKLI - OSMANGAZİ 05.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

DİKİLİ - İSMETPAŞA, SALİMBEY 05.08.2026 saat 09:30 ile 11:30 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KARABAĞLAR - BAHAR, GÜLYAKA 05.08.2026 saat 09:36 ile 11:36 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İHSAN ALYANAK, PEKER 05.08.2026 saat 09:19 ile 11:19 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

KİRAZ - CUMHURİYET, İSTİKLAL 05.08.2026 saat 08:00 ile 13:30 arasında yaklaşık 6 saat su kesintisi olacaktır.

MENEMEN - CUMHURİYET, GAZİ, KEMAL ATATÜRK, ULUS 05.08.2026 saat 08:45 ile 10:45 arasında yaklaşık 2 saat su kesintisi olacaktır.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA